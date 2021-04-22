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'Mısır'da Müslüman Kardeşler mensupları serbest'

22.04.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır yargısının, ülkenin kuzeyindeki İskenderiye kentinde, çok sayıda Müslüman Kardeşler mensubu tutuklunun serbest bırakılması kararı aldığı öne sürüldü.

'Mısır'da Müslüman Kardeşler mensupları serbest'

AA'nın ulaştığı kaynaklara göre Mısır'da Müslüman Kardeşler mensubu onlarca tutuklunun serbest bırakılması kararı alındı.

Kaynaklar, söz konusu tutukluların henüz serbest bırakılmadıklarını ancak yeniden başka davalardan dolayı tutukluluklarının devamı yönünde ikinci bir kararın alınabileceğini ya da tamamen serbest bırakılabileceklerini, durumun ilerleyen saatlerde netleşeceğini belirtti.

Konuyla ilgili resmi Mısır makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

Salı günü, Mısır İçişleri Bakanlığı, ramazan ayı sebebiyle Cumhurbaşkanlığı affıyla bin 686 mahkumun serbest bırakıldığını duyurmuştu. Açıklamada, serbest bırakılanların isimlerine yer verilmezken, bunların siyasi tutuklu olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Kahire, Aralık 2013'te Müslüman Kardeşler'in ülkedeki faaliyetini yasaklamıştı.

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