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Mısır'da otobüse korkunç saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 16:51 | Son Güncelleme

Mısır'da İskenderiye Kıpti Ortodoks Kilisesine giden otobüse düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.

Mısır'da otobüse korkunç saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın Minye kentinde Hristiyanları taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıda en az 7 kişi kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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mısır OTOBÜS İskenderiye Kıpti Ortodoks Kilisesi silahlı saldırı

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