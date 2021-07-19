HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mısır'da Ptolemaios dönemine ait batık bir savaş gemisi bulundu

Mısır'da Ptolemaios dönemine ait batık bir savaş gemisi bulundu

19.07.2021 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'ın İskenderiye kentinde yer alan Ebu Kir Körfezi'nde Plotemaios hanedanlığı dönemine ait batık bir savaş gemisi keşfedildi.

Mısır'da Ptolemaios dönemine ait batık bir savaş gemisi bulundu

Mısır merkezli El-Yevm es-Sabi gazetesinde yer alan haberde, söz konusu batık geminin Avrupa Su altı Arkeoloji Enstitüsü'nün Mısır-Fransız arkeolojik misyonu tarafından bulunduğu belirtildi.

MÖ 4. yüzyılın başlarına dayandığı tahmin edilen eski bir Yunan mezarlığı kalıntılarına da rastlandığı belirtilen haberde, geminin denizin dibinde su altı kazı ekipmanları ile 5 metrelik bir çamurun kazılmasının ardından ortaya çıkarıldığı aktarıldı.

25 METRE UZUNLUĞUNDA

Haberde, yapılan ön çalışmalara binaen geminin, 25 metre uzunluğunda ve eski Mısır tarzı inşa edilmiş, karışık bir yapıya sahip olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca, yine İskenderiye kentinde Ebu Kir plajına 7 kilometre uzaklıkta eski bir Yunan mezarlığı bulunduğu, mezarlığın MÖ 4. yüzyıla uzanan eski Yunan tüccarlarına ait olduğunun tahmin edildiği belirtildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyükşen çifti cinayetinde yeni detaylarBüyükşen çifti cinayetinde yeni detaylar
PARTNER Hüsnü Çoban'ın yerine bomba isim! Hüsnü Çoban'ın yerine bomba isim!
370 bin çocuk belirlendi! İngiltere'den çarpıcı karar370 bin çocuk belirlendi! İngiltere'den çarpıcı karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Kökenleri Afrika’dan! Konuşmalarıyla Ege’nin kalbini çaldılar

Aynı adamın aldattığı üç kadının ‘intikam planı’ şaşırttı

Aynı adamın aldattığı üç kadının ‘intikam planı’ şaşırttı

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Fragmanı bile duygulandırmaya yetti

Bu olay reenkarnasyona inanmayanları bile ürkütüyor

Bu olay reenkarnasyona inanmayanları bile ürkütüyor

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Aşı olmayana kısıtlama yolda! Maç, konser, sinema, düğün...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"İş çığırından çıktı" dedi ve uyardı: Birkaç ay sonra...

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

"Cumhurbaşkanı adaylığı" yorumuna yanıtı dikkat çekti

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.