Mısır'da son dakika gelişmesi! Piramitlerin yakınında patlama

M\u0131s\u0131r'\u0131n ba\u015fkenti Kahire'de, Gize Piramitleri yak\u0131nlar\u0131nda turistleri ta\u015f\u0131yan bir otob\u00fcste patlama meydana geldi. \u0130lk belirlemelere g\u00f6re patlamada 16 ki\u015fi yaraland\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor...PARTNERBacak inceltmek i\u00e7in ne yapmal\u0131?Mesut \u00d6zil Erdo\u011fan\u2019\u0131n iftar yeme\u011fine kat\u0131ld\u0131CDU liderinden T\u00fcrkiye\u2019deki muhalefet ile dayan\u0131\u015fma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum