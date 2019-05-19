HABER

Mısır'da son dakika gelişmesi! Piramitlerin yakınında patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mısır Piramitleri yakınında bir turist otobüsünde patlama meydana geldi.

Mısır'da son dakika gelişmesi! Piramitlerin yakınında patlama

Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gize Piramitleri yakınlarında turistleri taşıyan bir otobüste patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 16 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

PARTNERBacak inceltmek için ne yapmalı?Bacak inceltmek için ne yapmalı?
Mesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldıMesut Özil Erdoğan’ın iftar yemeğine katıldı
CDU liderinden Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısıCDU liderinden Türkiye’deki muhalefet ile dayanışma çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mısır patlama Piramit Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemeğinde iki ünlü isim!

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

Başakşehir'den şampiyonluk mesajı

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Kayıp Nurcan Sade'den kahreden haber

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

Sokakta oynayan çocukları izleyerek mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Okula silahla gelip arkadaşlarına kurşun yağdırdı!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Rusya'dan açıklama: Türk askeri geliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da Türk kökenli parti lideri Haluk Yıldız'a tehdit mektubu

Almanya'da Türk kökenli parti liderine tehdit mektubu

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

Kıyıdan 400 metre uzağa düştü! Herkes seferber oldu ama...

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

ABD önce vurdu, ardından özür diledi!

Avusturya'da erken seçime gidilecek

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

Dünya diken üstünde! ABD'ye tehdit ve savaş sözleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.