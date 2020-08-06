Mısır da "Türkiye modeli" istiyor

Mısır'ın Berlin Büyükelçisi, kendi tatil beldeleri için de benzer uygulama talep ediyor.Mısır da kendi turistik bölgelerine yönelik seyahat yasağının kaldırılmasını talep ediyor. Berlin'deki Mısır Büyükelçisi Halid Celal Amdülhamid, Alman basınına, ülkesinde yeni koronavirüs rakamlarının düştüğüne ve sıkı tedbirler uygulandığına işaret ederek buna rağmen Almanya'nın Mısır'a yönelik seyahat uyarısının devam ettirmesinden yakındı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Büyükelçi Abdülhamid, ülkesinin neden Türkiye'den daha farklı muamele gördüğünü anlamadığını belirterek Alman hükümetine "Bize iyilik yapmanızı istemiyoruz. Söylediğimiz tek şey, ülkemizdeki duruma bakın ve bunu göz önünde bulundurarak gerçekçi ve makul bir karar verin" çağrısı yaptı. Abdülhamid, "Herşey ülkemize yönelik seyahat uyarısının doğru olmadığına işaret eder yönde" diye konuştu.

Mısır Büyükelçisi, ülkesinin, turistik beldelerini "güvenli bölge" ilan ettiğini, bunun Kızıldeniz, Hurgada, Şarm El-Şeyh ve Sina Yarımadası için geçerli olduğunu, bu bölgelerde enfeksiyon rakamlarının sıfırlandığını dile getirdi. Mısır, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Alman turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri. Geçen yıl 1 milyon 800 bin Almanın tatilinini Mısır'da geçirdiği açıklanmıştı. Turizm, Mısır ekonomisinin yüzde 12'sine tekabül ediyor.