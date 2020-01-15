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  4. Mısır'daki AA ofisine baskın!

Mısır'daki AA ofisine baskın!

DÜNYA HABERLERİ  | 15.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürdü.

Mısır'daki AA ofisine baskın!

Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansının (AA) Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "AA’nın Kahire bürosuna dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması, Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA’ya yönelik bu şiddet eyleminin, Mısır’daki yönetimin sadece basın özgürlüğüne yönelik menfi yaklaşımını değil, demokrasi ve şeffaflık konularındaki vahim durumunu da bir kere daha gözler önüne serdiği aktarılan açıklamada, "Bu pervasız tutumda basın ve ifade özgürlüğü konusunda hassas görünen Batılı ülkelerin bu ülkedeki ihlallere göz yummasının da payı bulunmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "Mısır makamlarından, AA Kahire bürosunun gözaltına alınan ve biri vatandaşımız olan çalışanlarının derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ALTUN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Mısır’ın darbeci yönetiminin Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi, nasıl bir acziyet içinde olduklarının göstergesidir" açıklamasında bulundu.

AA KAHİRE OFİSİNE BASKIN

Mısır polisi, dün AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı, 4 çalışanı gözaltına almış ve bilinmeyen bir yere götürmüştü.

TSİ 18.00 sularında ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatmış ve internet bağlantısını kesmişti.

Sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak dışarıyla irtibat kurmalarını engellemişti.

Arama yapan ekipler, olayın ardından ofise gelen AA avukatına baskının nedeniyle ilgili bilgi vermeyi reddetmişti.

AA ve Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği avukatları, gazetecilerin neden gözaltına alındığı ve nereye götürüldüğüne dair Mısır makamlarından bilgi talep etti ancak henüz bir yanıt alamadı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
heyyyy mısır sen kimsin
asıl güçlü ülke nu durumlarda belli olur . derhal ülkemize teslim edilmeleri sağlanmalı
Mısır kaşınıyor...
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