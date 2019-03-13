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Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.03.2019 16:25 | Son Güncelleme

Vadi El Hitan yani Balina Vadisi olarak anılan ve 2005 yılında UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilen bölge Mısır'ın başkenti Kahire'de yer alıyor. Bölgede eski dönem deniz canlılarına dair bilgi edinilmesini sağlayan pek çok fosile rastlamak mümkün.

Turistlerin uğramadan geçmedikleri bu noktada balina fosillerinin yanı sra jeolojik değişime uğrayan taş yapılar da ziyaretçileri eşsiz manzaralarla buluşturuyor.

Eski dönem deniz canlılarına ışık tutuyor

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneybatısındaki Feyyum eyaletinde 1903 yılında keşfedilen Balina Vadisi (Vadi el-Hitan),barındırdığı soyu tükenmiş balina ve deniz fosilleriyle geçmiş dönem deniz canlılarına ışık tutuyor.
AA'nın haberine göre UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınarak açık hava müzesine dönüştürülen bölgede, uzunluğu yaklaşık 18 metreyi bulan "Basilosaurus" gibi nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan taş yapılarıyla, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.
Balina Vadisi'nden bazı görüntüler...
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mısır UNESCO Dünya Mirası Alanı

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