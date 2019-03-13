Mısır'daki Balina Vadisi görenleri büyülüyor

Turistlerin uğramadan geçmedikleri bu noktada balina fosillerinin yanı sra jeolojik değişime uğrayan taş yapılar da ziyaretçileri eşsiz manzaralarla buluşturuyor.

AA'nın haberine göre UNESCO tarafından 2005 yılında Dünya Mirası listesine alınarak açık hava müzesine dönüştürülen bölgede, uzunluğu yaklaşık 18 metreyi bulan "Basilosaurus" gibi nesli tükenmiş balina fosilleri ve jeolojik değişime uğrayan taş yapılarıyla, ziyaretçilerine eşsiz deneyim sunuyor.