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  4. Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında 80'den fazla açılmamış lahit bulundu

Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında 80'den fazla açılmamış lahit bulundu

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara antik mezarlığında 2 bin 500 yıl öncesine ait 80'den fazla lahit keşfedildiğini duyurdu.

Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında 80'den fazla açılmamış lahit bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada açılmamış, süslemeli lahitlerin yanı sıra renkli ve altın yaldızlı ahşap heykellerin de bulunduğu bildirildi.

Bulunan eserlere ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde Sakkara'daki ünlü Basamaklı Piramit önünde düzenlenecek bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılacak.

Ekim ayı başında yine aynı bölgede keşfedilen 59 kapalı lahit ve içlerinden çıkan mumyaları görmek amacıyla geçen hafta Başbakan Mustafa Badbouly ve Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Halit el-Anany bölgede incelemelerde bulunmuştu.

Mısır son dönemde 2011'deki Arap baharındaki ayaklanmalardan bu yana sekteye uğrayan, corona virüs salgını ile daha da olumsuz etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla arkeolojik bulguları tanıtma arayışında.

Eski Mısır'ın başkenti Memphis'teki antik mezarlığın bir parçasını oluşturan Sakkara bölgesi dünyaca ünlü Giza Piramitleri'nin de aralarında bulunduğu büyüklü küçüklü 11 piramide ev sahipliği yapıyor.

Memphis kalıntıları 1970'ten bu yana Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Miras Listesi'nde yar alıyor.

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