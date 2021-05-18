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Mısır'dan Filistin'e Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağış

18.05.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, İsrail güçlerinin günlerce süren bombardımanı sonucunda tahribata uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışladı.

Mısır'dan Filistin'e Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağış

İsrail güçlerinin günlerce süren bombardımanının ardından yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin inşasına Mısır'dan destek geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

"MISIR, GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ YENİDEN İNŞA SÜRECİ İÇİN 500 MİLYON DOLAR SAĞLAYACAK"

Cumhurbaşkanlığı, "Yeniden inşayı uygulayan uzman Mısırlı inşaat şirketleri ile birlikte Mısır, yaşanan son olaylar sonucu Gazze Şeridi'ndeki yeniden inşa süreci için 500 milyon dolar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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65 TON TIBBİ YARDIM GÖNDERİLDİ

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır'ın Gazze'ye 65 ton tıbbi yardım da gönderdiği belirtildi. Sisi, ateşkes görüşmeleri için Fransa'da Fransa'nın başkenti Paris'e ziyaret düzenleyen Es-Sissi'nin, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgede yaşanan ölümcül çatışmaya yönelik, hızlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Diğer yandan Kahire, 10 Mayıs'ta bölgede meydana gelen şiddet olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese aracılık etmeye çalışmıştı. (AA)

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