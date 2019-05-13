Mısır deniz kuvvetleri, 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı

Mısır deniz kuvvetleri, Gazze'nin güney sahili açıklarında 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına aldı.
Gazze'deki Tarım İş Komiteleri Sendikasına bağlı Balıkçılar Komitesi Koordinatörü Zekeriyya Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'nin güney sahili açıklarında 4 Filistinli balıkçının Mısır deniz kuvvetlerine bağlı birlikler tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
Bekr, gözaltına alınan balıkçıların isimlerinin Muhammed Sıyam, İbrahim el-Berdevil, Ahmed el-Berdevil ve İbrahim Muhammed el-Berdevil olduğunu kaydetti.
Mısır güçlerinin balıkçıların teknesine ve ağlarına el koyduğunu belirten Bekr, balıkçıların gözaltına alınma sebebinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.
Mısır makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum