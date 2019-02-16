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Mısır Devlet Başkanı Sisi, Münih güvenlik konferansında konuşan Avrupa ülkeleri harici ilk devlet başkanı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 15:24 | Son Güncelleme

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55.

Mısır Devlet Başkanı Sisi, Münih güvenlik konferansında konuşan Avrupa ülkeleri harici ilk devlet başkanı oldu

Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55. Güvenlik Konferansında yaptığı konuşmada, bu çağda karşılaşılan tehditlerin herhangi ülkenin kapasitesini aştığını vurgulayarak bunları kontrol altına alabilmek için uluslararası çabaların güçlendirilmesini istedi.
Bu tehditlerin, iklim değişikliği, çölleşme ve su kıtlığı gibi doğa tehditleriyle birleşen uluslararası sistemdeki siyasi çatışmaların yoğunlaşması oluştuğuna işaret etti. Coğrafi sınır tanımayan ve her bir devletin kapasitesini aşan bu tehditlerle baş edebilmek uluslararası çabaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Abdulfetteh Sisi, bu tehditlerin özelikle Ortadoğu’da ve Afrika kıtasında çok bariz olduğunu belirtti. Buralarda, terörist saldırılar, fakirlik, işsizlik, hizmet seviyesinin kötüleşmesi ve borç problemlerinin arttığına dikkat çekti.
Konferans başkanı, Sisi’nin, sadece bir devlet başkanı olarak değil, Afrika Birliği’ne başkanlık etmesi bakımından konferansa katılmasının tarihi bir olay olduğunu, Avrupa ve Afrika arasındaki ortaklığı şekillendirecek tarihi bir olay olduğunu söyledi.
Sisi’nin, 1963’den beri yapılan en önemli siyasi formlardan biri olan Münih Güvenlik Konferansı’na Avrupalı bir olmayan ilk ülke olduğu vurgulandı.
50 devlet ve hükümet başkanı, 50 dışişleri bakanı, 30 savunma bakanı ve 600 güvenlik görevlisi ve diplomatik temsilcinin katıldığı 55 Berlik Güvenlik konferansı Cuma günü başladı.

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