Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi

Mısır devlet televizyonu, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada yere yığıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıkladı.

Mısır’ın seçim yoluyla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen Mursi, 2013’ün Temmuz ayında askeri darbeyle devrildiğinden bu yana cezaevindeydi. Mursi’nin söz konusu duruşmada hakim karşısında konuşmaya başladıktan beş dakika kadar sonra baygınlık geçirdiği, hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Müslüman Kardeşler’in kurduğu Özgürlük ve Adalet Partisi'nden yapılan açıklamada, yıllardır cezaevinde bulunan eski Cumhurbaşkanının "yavaş yavaş öldürüldüğü" ve "bir cinayetin söz konusu olduğu" belirtildi. Partiden yapılan açıklamada sağlık durumu kötü olan Mursi'nin cezaevindeki koşullarına dikkat çekilerek, "Onu beş yıl tek kişilik hücrede tuttular, aldığı ilaçların tamamını vermediler, tıpkı doğru dürüst yemek verilmediği gibi" denildi.