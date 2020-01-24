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Mısır devriminin 9’uncu yılında İstanbul’da eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 19:32 | Son Güncelleme

Mısır devriminin 9’uncu yılında STK’lar ve bir grup Mısırlı İstanbul’da eylem yaptı.

Mısır devriminin 9’uncu yılında STK’lar ve bir grup Mısırlı İstanbul’da eylem yaptı. Bebek Parkı’nda bir araya gelen eylemciler, “Devrim devam ediyor” sloganları attı.

Mısır devriminin 9’uncu yılında, Rabia Derneği üyeleri ve sivil toplum kuruluşları (STK) Beşiktaş’ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde bir araya geldi. Bebek Parkı’nda saat 16.00’da başlayan eyleme çok sayıda Mısır vatandaşı katıldı. Eylemciler basın açıklaması öncesinde namaz kıldı, ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Yaklaşık 2 saat boyunca Arapça sloganlar atan eylemciler, devrimin devam ettiğini dile getirdi. Protesto gösterisinde ayrıca “25 Ocak Mısır Halkının Devrimi” yazılı dev bir pankart ve Muhammed Mursi posteri açıldı.

“Sisi’yi istemiyoruz, en kısa zamanda bağımsızlığımıza kavuşacağız”
Eyleme katılan eski bir Mısır milletvekili, “Mısır devriminin 9’uncu yılında buradayız ve devrim devam ediyor. Buradan tüm dünyaya mesaj göndermek istiyoruz. İnşallah ileride devrimimizi gerçekleştireceğiz, çalışmalarımız devam ediyor. Burada Mısır devriminde şehit olanları andık. Mısır devrimini gerçekleştireceğiz ve bütün insanlarımız tekrar bağımsızlıklarına kavuşacak. Biz askeri yönetimin istifasını istiyoruz, Sisi’yi istemiyoruz. En kısa zamanda hürriyetimize kavuşarak ülkemize dönüp orada kutlamalarda bulunacağız” dedi.

Mısır bayrakları ve devrimde hayatını kaybedenlerin posterlerinin açıldığı eylem, yapılan Arapça konuşmaların ardından olaysız bir şekilde sona erdi.

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