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Mısır Donanması, Akdeniz’de Türk bayrağını taşıyan bir tekneyi kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Mısır’ın Akdeniz kıyılarında Türk bayrağını taşıyan bir tekne teknik sorunları yaşadığı ardından Mısır Donanması tarafından kurtarıldı.Mısır Donanması, Marsa Matrouh kentinin Sidi Barrani sahilinden 270 kilometre uzaklıkta deniz ortasında olan ve Türk bayrağını taşıyan bir tekneyi kurtardı.

Mısır’ın Akdeniz kıyılarında Türk bayrağını taşıyan bir tekne teknik sorunları yaşadığı ardından Mısır Donanması tarafından kurtarıldı.
Mısır Donanması, Marsa Matrouh kentinin Sidi Barrani sahilinden 270 kilometre uzaklıkta deniz ortasında olan ve Türk bayrağını taşıyan bir tekneyi kurtardı. Mısır Donanması tarafından verilen bilgilere göre teknede teknik arıza meydana gelmesinin ardından imdat sinyali verdi. Sinyali alan Mısır Donanması gerekli kurtarma çalışmalarını başlatarak Türk bayraklı tekneden bulunan 57 kişiyi kurtardı. Teknede 31 Iraklı, 23 İranlı,2 Türk,1 Mısırlı olduğu öğrenildi. Mısır Donanması teknik arızası yaşayan tekneyi Marsa Matrouh’un Jerjoub Limanı’na çekti. Teknede buluna tüm yolculara gerekli tıbbi tedavi ihtiyaçlar sağlandı. Mısırlı yetkililer tüm yasal ve tüm idari tedbirleri alacağını açıkladı.

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