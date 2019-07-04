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Mısır elçiliğine alınmayan Kuveytli, görevlilere bıçak çekti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:03 | Son Güncelleme

Katar’ın başkenti Doha’daki Mısır elçiliğine girmesine izin verilmeyen Kuveytli şüpheli, güvenlik görevlilerine bıçak çekerek tehditler savurdu.Al-Rai gazetesinde yer alan habere göre, Doha’daki Mısır elçiliğine girmek isteyen 22 yaşındaki şüpheli, kimliğini göstermeyi reddetti.

Katar’ın başkenti Doha’daki Mısır elçiliğine girmesine izin verilmeyen Kuveytli şüpheli, güvenlik görevlilerine bıçak çekerek tehditler savurdu.
Al-Rai gazetesinde yer alan habere göre, Doha’daki Mısır elçiliğine girmek isteyen 22 yaşındaki şüpheli, kimliğini göstermeyi reddetti. Güvenlik görevlileri, istenen belgeleri sunmadığı için şahsın elçilik binasına girmesine izin vermedi. Bunun üzerine bıçak çıkararak güvenlik görevlilerinden birini bıçaklamaya çalışan şüpheli, elçilik binasını havaya uçurmakla ve kendini öldürmekle ilgili tehditler savurdu. Kuveyt polisi yaşananlar sonrası şüpheliyi gözaltına aldı.
Daha sonra tutuklanan şüpheli, elçilikteki güvenlik görevlilerinin kendisine karşı güç kullandığını iddia ederek soruşturma başlatılmasını istedi.
Olaydan sonra Kuveyt Dışişleri Bakanlığı protokol işleri başkan yardımcısı, Mısır Büyükelçisini aradı. Bakanlık yetkilisi, Kuveyt makamlarının olayın ardından gerekli tüm önlemleri alacağına ve elçiliğin etrafındaki güvenliği artıracağına dair güvence verdi.

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