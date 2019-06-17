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Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü

17.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

Mısır devlet televizyonu, 2013'te askeri müdahaleyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü

Mahkemede yere yığılan Mursi'nin kısa süre sonra öldüğü bildirildi.Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin hayatını kaybettiği duyuruldu. Mısır devlet televizyonunun haberine göre, 67 yaşındaki Mursi, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada bayıldı. Mursi'nin kısa süre sonra da yaşamını yitirdiği belirtildi.

Devlet televizyonu, başkent Kahire'deki duruşma sırasında ölen Mursi'nin cansız bedeninin hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

Mısır'ın demokratik yolla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olarak bilinen Mursi, yaklaşık bir yıl görevde kaldıktan sonraTemmuz 2013'te askeri müdahaleyle devrilmişti. O tarihten beri cezaevinde olan Mursi, çok sayıda davada yargılanıyordu.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mursi'nin ölümünün ardından "Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum" açıklamasında bulundu.

DW,rtr,AP,AFP,dpa/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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