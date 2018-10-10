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Mısır Eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin Oğlu Gözaltına Alındı

10.10.2018 18:52 | Son Güncelleme

Devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin en küçük oğlu sorguya çekilmek üzere gözaltına alındı. Mursi ailesi Abdullah’ın serbest bırakılmamasından endişe ediyor

Mısır Eski Cumhurbaşkanı Mursi’nin Oğlu Gözaltına Alındı

Mısır’ın hapisteki devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin en küçük oğlu sorguya çekilmek üzere gözaltına alındı.

Mursi’nin diğer oğlu Ahmed, kardeşi Abdullah’ı Kahire’deki evinden üç devlet yetkilisiyle birlikte özel kuvvetlerden bir kişinin aldığını söyledi. Ahmed Mursi, bu kişilerin kardeşini günün ilerleyen saatlerinde serbest bırakacaklarını söylediklerini aktardı.

Abdullah geçen hafta Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Ahmed’in babası için daha fazla ziyaret hakkı ve daha iyi sağlık hizmetleri istediğini belirtmişti. Muhammed Mursi, 2013’te Abdul Fettah El Sisi liderliğindeki ordunun yönetime el koymasından bu yana hücre hapsinde tutuluyor.

Mursi ailesi Abdullah’ın serbest bırakılmamasından endişe ediyor.

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