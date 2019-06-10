Mısır, Filistin uzlaşı görüşmelerine yeniden başlamayı planlıyor

Mısır'ın Filistinli gruplara uzlaşı görüşmelerine yeniden başlamaları için davet göndermeyi planladığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden (FKÖ) alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, "Yüzyılın Anlaşması"na karşı içerde birlik sağlanması amacıyla Filistinli grupların liderlerine uzlaşı görüşmelerine yeniden başlamaları için yakın zamanda davet göndermeyi planlıyor.

Kahire'nin bu davetinin, ABD'nin Bahreyn'de 24 Haziran'da düzenlemeyi planladığı ekonomi çalıştayıyla eş zamanlı olması dikkati çekiyor.

Daha önce, Hamas Başkan Yardımcısı Halil Hayye, Filistin meselesinin maruz kaldığı tehlikelere karşı koyabilmek için milli bütünlüğün sağlanması hedefiyle çalışmalar yapılması çağrısında bulunmuş, "Ellerimiz, birliğe kayıtsız şartsız açıktır" ifadesini kullanmıştı. Hayye, Filistin davasının içinde bulunduğu şartlardan dolayı, ulusal birliğin her zamankinden daha büyük bir zorunluluk haline geldiğine işaret etmişti.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak, 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

