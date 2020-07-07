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  4. Mısır Fransa Almanya ve Ürdün’den İsrail’e İlhak Uyarısı

Mısır Fransa Almanya ve Ürdün’den İsrail’e İlhak Uyarısı

07.07.2020 17:22 | Son Güncelleme

Mısır, Fransa, Almanya ve Ürdün, İsrail’i, Filistin topraklarının bir bölümünü ilhak etme planlarına karşı uyardı. Dört ülkenin ortak yayınladığı mesajda, ilhakın devam etmesi halinde İsrail ile bu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin zarar göreceği belirtildi

Mısır Fransa Almanya ve Ürdün’den İsrail’e İlhak Uyarısı

Mısır, Fransa, Almanya ve Ürdün, İsrail’i, Filistin topraklarının bir bölümünü ilhak etme planlarına karşı uyardı. Dört ülkenin ortak yayınladığı mesajda, ilhakın devam etmesi halinde İsrail ile bu ülkeler arasındaki ikili ilişkilerin zarar göreceği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan Salı günü yapılan açıklamada, aralarında İsrail’in Ortadoğu’da işbirliği içinde olduğu iki ülke de dahil dört ülkenin dışişleri bakanlarının İsrail ile Filistin Yönetimi arasında müzakerelerin nasıl yeniden başlatılabileceğini konuştukları aktarıldı.

Avrupa ülkelerinin birçoğu da, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteklediği bir düzenleme kapsamında, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’nın bir bölümünü ilhakına dayanan planlarına karşı çıkıyor. ABD henüz ilhaka resmi onay vermiş değil.

Filistin Yönetimi’yse, ileride kurmayı hedefledikleri Filistin devleti topraklarına Batı Şeria’nın dahil edilmesini sağlama çabasında.

Video konferans üzerinden toplanan Fransa, Almanya, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada, “1967 yılında işgal edilen Filistin topraklarının ilhakının uluslararası hukuku ihlal edeceği ve barış sürecinin temelini sarsacağı hususunda aynı görüşteyiz” ifadesini kullandı.

Açıklamada, bu dört ülkenin, 1967 sınırlarına yönelik, her iki tarafın da onayı olmadan yapılan herhangi bir değişikliği tanımayacağı ve böylesi bir durumun İsrail ile olan ikili ilişkiler açısından olumsuz sonuçları doğuracağı da kaydedildi.

İsrail konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti ancak Başbakan Benyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan ayrı bir açıklamada, Netanyahu’nun İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a, Trump’ın bölgeyle ilgili “gerçekçi" planına desteği sürdürmekte kararlı olduğunu söylediği belirtildi.

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