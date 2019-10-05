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Mısır Gazeteciler Sendikası'ndan basın özgürlüğü vizyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 21:11 | Son Güncelleme

Mısır Gazeteciler Sendikası'ndan basın özgürlüğü vizyonu

KAHİRE (AA) - Mısır Gazeteciler Sendikası, ülkede basın özgürlüğü konusundaki tartışmalarla ilgili, "tutuklu gazetecilerin durumunun incelenmesi, anayasal hakların korunması ve tüzük değişimini kapsayan" vizyonunu açıkladı.

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal'ın reform açıklamalarının ardından, ülkenin en eski sendikası olan Mısır Gazeteciler Sendikası da basın özgürlüğüyle ilgili kendi vizyonunu kamuoyuna duyurdu.

Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada vizyonun, anayasal haklara dokunulmaması, tutuklu gazetecilerin durumunun incelenmesi ve sendika tüzüğünde düzenlemeye gidilmesini kapsadığı kaydedildi.

Sendikanın son gelişmeleri yakından takip ettiği ve yaşananların basın özgürlüğünün genişletilmesinin gerekliliğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Sendika, ülkenin içinde bulunduğu bu hassas dönemde toplumdan ve devletten gelen basına tam özgürlük verilmesi yönündeki çağrıları memnuniyetle karşılamaktadır." denildi.

Anayasanın 70-71 ve 72'nci maddelerine mutlak suretle uyulmasının basın özgürlüğünden konuşmaya başlamak için uygun bir giriş olacağı, bunun basın, basım ve yayım özgürlüğü ile engellemeler olmaksızın gazete çıkarmayı garanti altına alma, sansürü, yayın durdurmayı, toplatmayı ve ağır ceza verilmesini yasaklama anlamına geldiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, tutuklu gazeteciler konusunda sendika ile devletin ilgili kurumları arasında ciddi bir diyaloğun sürdürülmesi ve bunun hızlandırılması gerektiği vurgulandı.

Sendikanın da kendi tüzüğünde düzenlemeye giderek, disiplin ve soruşturmaya ilişkin maddeleri etkinleştireceğinin altı çizildi.

Mısır Meclis Başkanı Ali Abdulal, bir süre önce ülkede siyaset ve basında reform yapılacağını belirtmiş ancak konuya ilişkin detay vermemişti.

Yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları sık sık Mısır'ı tutuklu gazeteciler nedeniyle eleştiriyor. Mısır yönetimi ise gazetecilere geniş özgülükler verdiğini savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Basın Özgürlüğü gazeteci mısır

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