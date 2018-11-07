Mısır Gazze'de balıkçı teknesine ateş açtı: 1 ölü

Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçı, Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney deniz sınırındaki bir balıkçı teknesine Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan ateş açıldığı, olayda bir balıkçının yaşamını yitirdiği belirtildi.
Bakanlık, Mısır yönetiminden "olaya ilişkin inceleme başlatmasını" istedi.
Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Refah kenti açıklarında öldürülen balıkçının kimliğini 32 yaşındaki Mustafa Ebu Avde olarak duyurdu.
Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası da balıkçının öldürülmesini protesto etmek için yarın sabah saatlerinden cuma sabahına kadar avlanma faaliyetlerini durdurduklarını açıkladı.
Mısır makamları ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
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