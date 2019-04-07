HABER

Mısır Gazzeli 4 balıkçıyı serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

Mısır Gazzeli 4 balıkçıyı serbest bıraktı

Mısır yönetimi, salı günü Gazze Şeridi açıklarında avlanırken gözaltına alınan 4 Filistinli balıkçıyı serbest bıraktı.

Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, salı günü gözaltına alınan balıkçıları salıverdi.

Mısır Sahil Güvenlik birimleri, 2 Nisan’da Gazze Şeridi açıklarında avlanan 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına almıştı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, iki balıkçı teknesine müdahale edildiğini kaydederek, gözaltına alınan balıkçıların Suhayb Ebu Selime, Musab Gannen, Rafet Gannen ve Halid Gannen olduğunu aktarmıştı.

Ayaş ayrıca Filistinli balıkçıların gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtmişti.

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Sit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattıSit alanında ortaya çıkan insan kemikleri korku yarattı
Ablukayı kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi boşaltıldıAblukayı kaldıramayan Gazze Hayvanat Bahçesi boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
balıkçı Gazze Serbest

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

AK Parti'den YSK'ya itiraz: İstanbul'da 38 ilçede oyların tamamı sayılsın

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Çirkin yorumlara bir tepki de Athena Gökhan'dan...

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Ekrem İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar: Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

Göbeğine kadar dekolte! Herkes ona baktı

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

AK Parti: Tüm oyların yeniden sayımı için başvuracağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

HDP Şırnak’ın Silopi İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz tutuklandı

HDP'li başkan tutuklandı!

Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.