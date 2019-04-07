Mısır Gazzeli 4 balıkçıyı serbest bıraktı

Mısır yönetimi, salı günü Gazze Şeridi açıklarında avlanırken gözaltına alınan 4 Filistinli balıkçıyı serbest bıraktı.

Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, Mısır yönetimi, salı günü gözaltına alınan balıkçıları salıverdi.

Mısır Sahil Güvenlik birimleri, 2 Nisan’da Gazze Şeridi açıklarında avlanan 4 Filistinli balıkçıyı gözaltına almıştı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, iki balıkçı teknesine müdahale edildiğini kaydederek, gözaltına alınan balıkçıların Suhayb Ebu Selime, Musab Gannen, Rafet Gannen ve Halid Gannen olduğunu aktarmıştı.

Ayaş ayrıca Filistinli balıkçıların gözaltına alınma gerekçelerine ilişkin ellerinde herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtmişti.

