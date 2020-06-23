Mısır Gevreği Zayıflatır mı? Diyet Listesinde Bulundurulabilir mi?

Mısır gevreği, darının (mısır) kızartılmasıyla elde edilen bir tür tahıldır. Severek yediğimiz bu kahvaltılık gevrek ilk olarak, doktor John Harvey Kellogg tarafından 1894'te, denetçi olduğu Michigan'da bulunan Battle Creek Sanatoryumu'ndaki hastaların sağlığı için iyi olacağını düşündüğü bir gıda olarak üretildi. Gevrek, kısa süre içinde hastalar arasında popüler oldu ve Doktor John'un kardeşi Will, daha geniş bir kitle için mısır gevreği üretmek adına Kellogg Şirketini (Kellogg's) kurdu. Yıllar içinde farklı çeşitleri piyasaya sürülen mısır gevreği, iyi bir kahvaltılık olmasının yanında kilo vermeye de yardımcı olabilir mi? Kahvaltılık Gevreklerin Faydaları Günlük alınması gereken kalori miktarının %30’unu sağlayabilen kahvaltılık gevrekler ucuz ve iyi bir enerji kaynağıdır.

Kahvaltılık gevrekte bulunan minerallerin %95’i magnezyum, kalsiyum, potasyum ve fosfattır. Yine, vücut sağlığı için önemli mineraller olan ** çinko, bakır ve manganez ** de küçük miktarlarda barındırır. Ancak farklı türdeki gevreklerin farklı besin içerikleri vardır. Örneğin pirinç gevreği, diğer kahvaltılık gevreklere göre daha az demir ve kalsiyum içerir. Gevrekler, östrojeni uyaran bitki bazlı steroidler açısından zengindir. Göğüslerde kanser üretimini destekleyen östrojeni bloke eden fitoterol içerirler. Birçok çalışma, kahvaltılık gevreklerin lif bakımından zengin içerikleri nedeniyle kolon kanserini dahi önleyebileceğini göstermektedir. Fitosteroller, dışkı hareketini artırarak, östrojenin kolon duvarındaki kanın emilim süresini azaltmaktadır.

Göğüslerde kanser üretimini destekleyen östrojeni bloke eden fitoterol içerirler. Birçok çalışma, kahvaltılık gevreklerin lif bakımından zengin içerikleri nedeniyle kolon kanserini dahi önleyebileceğini göstermektedir. Fitosteroller, dışkı hareketini artırarak, östrojenin kolon duvarındaki kanın emilim süresini azaltmaktadır. Kahvaltılık gevreklerin her dokusunda protein bulunur. Vücudumuz dokuları onarmak ve yeni doku inşa etmek için protein kullanır. Ayrıca kemik, kıkırdak doku ve kas sağlığı için de proteine ihtiyaç duyarız. Bu nedenle, günlük protein alımını sürdürmek için kahvaltılık gevrek tüketilebilir.

bulunur. Vücudumuz dokuları onarmak ve yeni doku inşa etmek için protein kullanır. Ayrıca kemik, kıkırdak doku ve kas sağlığı için de proteine ihtiyaç duyarız. Bu nedenle, günlük protein alımını sürdürmek için kahvaltılık gevrek tüketilebilir. B vitamini kompleksinde bir eksikliğiniz varsa, beslenme programınıza tam tahıllı gevrekleri ekleyebilirsiniz. Vitaminin türü ve miktarı bir gevrekten diğerine farklılık gösterebilir. Aynı zamanda çok sayıda başka besin maddesi de içerirler, ancak maalesef öğütme işlemi sırasında bunların birçoğu yok olur.

kompleksinde bir eksikliğiniz varsa, beslenme programınıza tam tahıllı gevrekleri ekleyebilirsiniz. Vitaminin türü ve miktarı bir gevrekten diğerine farklılık gösterebilir. Aynı zamanda çok sayıda başka besin maddesi de içerirler, ancak maalesef öğütme işlemi sırasında bunların birçoğu yok olur. Kepekli gevreklerle yapılan bir kahvaltı, kilonuzu ideal seviyede tutabilmenizi sağlar. Bağırsak hareketlerini iyileştirerek dışkılamayı artırır. Aynı zamanda bol miktarda lif içermesi sayesinde uzun süre açlık hissetmemenizi sağlar. Yeme isteğindeki azalma, kilo vermenize de yardımcı olabilir. Ancak bu durum, aroma içeren gevrekler için geçerli değildir. Kahvaltılık Gevrek Zayıflatır mı? Günlük kahvaltı tüketimi de dahil olmak üzere düzenli beslenme alışkanlıkları, sağlıklı bir kilo ile ilişkilidir. Dengeli bir kahvaltının bir parçası olarak tahıl tüketmek, vücuda glikoz adı verilen karbonhidratlardan gereken enerjiyi sağlar. Glikoz vücudun birçok kısmı için ana yakıttır ve onsuz vücudumuz metabolizma hızını ve kilo durumunu da değiştirebilen diğer kaynaklara yaslanır. Lif yönünden zengin bir gevreğin tüketilmesi kilo yönetimi için daha faydalı olabilir. Örneğin tahıllı gevrekler daha uzun süre tok kalınmasına ve iştahın azaltılmasına yardımcı olur.

Aynı zamanda şeker de bir karbonhidrattır. Ancak lifin aksine, kilo vermek açısından yararlı değildir. Kahvaltılık gevreklerin bazı çeşitleri yüksek oranda şeker içerir. Şeker bakımından daha yüksek bir gevrek tüketilmesi de, vücudun bu karbonhidratı daha hızlı işleyeceğinden, gün boyunca ekstra kalori tüketimine neden olabilir. Daha az şeker ve yağ içeren ve aynı zamanda doğru miktarda besin içeren bir gevrek tüketildiğinde, tahıl gevrekleri kilo vermek isteyen kişiler için uygun bir kahvaltı seçeneği olabilir. Peki kahvaltılık gevrek ne kadar tüketilmeli? 3-4 kaşık tahıl gevreği kalori bakımından bir dilim ekmeğe eş değerdir (182 kcal). Kalori miktarı çok yüksek olmasa da hazır paketli bir ürün olduğu için, çeşitli katkı maddeleri içerir. Bu nedenle günde bir kase ile sınırlandırılması sağlık açısından faydalı olur. Mısır Gevreği Kilo Aldırır mı? Mısır gevreğinin şeker oranı yüksektir. Aynı zamanda, birçok insan gevrek tüketirken kasesine sütün yanı sıra şeker veya bal da ekler. Uzun süre bu şekilde tüketildiğinde ise kilo vermek yerine kilo almaya sebep olabilir. Ayrıca mısır gevreği diğer kahvaltılık gevreklere göre daha az protein içerir. Yediğiniz zaman doyduğunuzu hissetseniz de birkaç saat içerisinde tekrar açlık hissedersiniz. Time of India gazetesinde yayımlanan bir çalışmaya göre ise mısır gevreği, çocuklar için de sağlıksız bir kahvaltı seçeneğidir ve ambalaj üzerinde belirtilenden daha az miktarda demir içermektedir. Bu nedenle, eğer kilo vermeye çalışıyorsanız mısır gevreği yemekten kaçının ve sadece meyveler, sebzeler, tam tahıllar, et ve fasulye gibi glisemik indeks yönünden düşük olan gıdalara konsantre olun.