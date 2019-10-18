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Mısır gözaltında tuttuğu Filistinlileri serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 02:27 | Son Güncelleme

Mısır gözaltında tuttuğu Filistinlileri serbest bıraktı

GAZZE (AA) - Gazze'deki İslami Cihad Hareketi, Mısır'da gözaltında tutulan Filistinlilerin serbest bırakıldığını ve Gazze'ye geri döndüğünü duyurdu.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ziyad en-Nehale başkanlığındaki heyetin Mısır ziyaretini tamamladığı belirtildi.

Kahire ziyaretinde, gözaltında ve sınırda kalan gençlerle ilgili konuların çözülmesi noktasında anlaşmaya varıldığı bildirilen açıklamada, "Ziyaret sırasında Mısır'da gözaltında bulunan Filistinliler meselesinin kapatılması kararlaştırıldı. Bu Filistinlilerin, heyetle birlikte Gazze'ye geri dönüşü sağlandı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Nehale'nin Mısırlı yetkililerle Filistin ve Gazze'ye uygulanan ablukaya ilişkin birçok konuyu ele aldığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Islami Cihad mısır

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