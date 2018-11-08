Mısır güçlerinin hedef aldığı Filistinli balıkçının cenaze töreni

Hamas lideri İsmail Heniyye, dün akşam Mısır güçleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli balıkçının hayatını kaybettiği olayın ayrıntılarına dair bilgi almak amacıyla Mısır İstihbarat Teşkilatıyla iletişime geçtiğini söyledi.
Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan dün akşam açılan ateş sonucu hayatını kaybeden balıkçı Mustafa Ebu Avde (32) için Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Ebu Avde'nin naaşı kamptaki "El-Garbi Camisi"nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Cenazeye katılan Heniyye, burada yaptığı konuşmada, bir Filistinlinin "kardeş" olarak nitelendirdiği Mısır tarafından şehit edilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.
- "Şaşırtıcı bir durum"
Bunun özellikle de Mısır'ın tüm Filistinli gruplarla, Filistinlilere onurlu bir yaşam sağlanması, akan kanın durması için gösterdiği çabanın ardından olmasının üzücü olduğunu vurgulayan Heniyye, olayla ilgili Mısır İstihbarat Teşkilatındaki üst düzey isimlerle iletişime geçtiğini aktardı.
Hamas lideri, deniz ve avlanma sınırının Mısırlılarla masaya yatırılan konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, bu bağlamda yaşanan olayı "şaşırtıcı" bulduklarını ifade etti.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güney deniz sınırındaki bir balıkçı teknesine Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan ateş açıldığı, olayda 32 yaşındaki Mustafa Ebu Avde isimli bir balıkçının yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi
Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...
Erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında kurban etti!
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü
İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri
Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var
Okuyucu Yorumları 0 yorum