Mısır güçlerinin hedef aldığı Filistinli balıkçının cenaze töreni

Hamas lideri İsmail Heniyye, dün akşam Mısır güçleri tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli balıkçının hayatını kaybettiği olayın ayrıntılarına dair bilgi almak amacıyla Mısır İstihbarat Teşkilatıyla iletişime geçtiğini söyledi.

Mısır Deniz Kuvvetleri'ne ait hücum botlardan dün akşam açılan ateş sonucu hayatını kaybeden balıkçı Mustafa Ebu Avde (32) için Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Ebu Avde'nin naaşı kamptaki "El-Garbi Camisi"nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye katılan Heniyye, burada yaptığı konuşmada, bir Filistinlinin "kardeş" olarak nitelendirdiği Mısır tarafından şehit edilmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirtti.

- "Şaşırtıcı bir durum"

Bunun özellikle de Mısır'ın tüm Filistinli gruplarla, Filistinlilere onurlu bir yaşam sağlanması, akan kanın durması için gösterdiği çabanın ardından olmasının üzücü olduğunu vurgulayan Heniyye, olayla ilgili Mısır İstihbarat Teşkilatındaki üst düzey isimlerle iletişime geçtiğini aktardı.