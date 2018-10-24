Mısır güvenlik heyeti Gazze'de Filistinli gruplarla görüştü

Filistin uzlaşısı ve ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Gazze Şeridi'nde temaslarda bulunan Mısır güvenlik heyeti, Filistinli gruplarla bir araya geldi.
Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyet, Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın ofisinde gerçekleştirilen toplantıda Filistinli grupların liderleri ile görüştü.
Söz konusu gruplar arasında Hamas, İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC) ve Ahrar Hareketi'nin bulunduğu öğrenildi.
Filistinli gruplardan ise görüşmenin ayrıntıları ve tartışılan konulara ilişkin bir bilgi verilmedi.
Mısır güvenlik heyeti, temaslarının ardından Gazze'den ayrılarak Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Batı Şeria'ya geçti.
Abdulhalık başkanlığındaki Mısır heyeti, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularına ilişkin görüşmeleri tamamlamak üzere bugün Gazze'ye gelmişti.
Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticilerle bir araya gelen Mısır güvenlik heyetinin, son bir hafta içinde Gazze'yi üçüncü kez ziyaret etmesi dikkati çekiyor.
Heyet, Fetih ile Hamas yetkilileri ve İsrail hükümetiyle Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.
- Filistin'deki uzlaşı çabaları
Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.
Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamadı.
Daha sonra iki grup 23 Nisan 2014'te "uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması" konularını kapsayan bir uzlaşı anlaşması metnini imzaladı.
Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için 2 Haziran 2014'te Uzlaşı Hükümeti kuruldu. Ancak iki taraf arasındaki siyasi ayrılıklar nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getiremedi.
Bu bağlamda son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmeyi amaçlayan "Uzlaşı Anlaşması" imzalandı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum