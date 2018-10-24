Mısır güvenlik heyeti Gazze'de Filistinli gruplarla görüştü

Hamas lideri İsmail Heniyye ve Hamas'tan bazı yöneticilerle bir araya gelen Mısır güvenlik heyetinin, son bir hafta içinde Gazze'yi üçüncü kez ziyaret etmesi dikkati çekiyor.

Abdulhalık başkanlığındaki Mısır heyeti, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularına ilişkin görüşmeleri tamamlamak üzere bugün Gazze'ye gelmişti.

Filistinli gruplardan ise görüşmenin ayrıntıları ve tartışılan konulara ilişkin bir bilgi verilmedi.

Filistin uzlaşısı ve ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Gazze Şeridi'nde temaslarda bulunan Mısır güvenlik heyeti, Filistinli gruplarla bir araya geldi.

Heyet, Fetih ile Hamas yetkilileri ve İsrail hükümetiyle Filistin uzlaşısı ve ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

- Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamadı.

Daha sonra iki grup 23 Nisan 2014'te "uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması" konularını kapsayan bir uzlaşı anlaşması metnini imzaladı.

Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için 2 Haziran 2014'te Uzlaşı Hükümeti kuruldu. Ancak iki taraf arasındaki siyasi ayrılıklar nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getiremedi.

Bu bağlamda son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmeyi amaçlayan "Uzlaşı Anlaşması" imzalandı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

