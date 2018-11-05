Mısır güvenlik heyeti Gazze'den ayrıldı

Filistin uzlaşısı ve İsrail'le ateşkes konularında Filistinli gruplarla temaslarda bulunmak amacıyla Gazze'ye gelen Mısır güvenlik heyeti, bölgeden ayrıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyet, günübirlik ziyaretin ardından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den ayrıldı.

Mısırlı heyetin, bugün öğle saatlerinde başlayan Gazze ziyareti sırasında başta Hamas ve İslami Cihad Hareketi olmak üzere Filistinli grupların yöneticileriyle bir araya geldiği, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularını ele aldığı belirtildi.

Mısır güvenlik heyeti, bu ziyaretle son 3 hafta içinde altıncı kez Gazze'ye gelmiş oldu.

Heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Filistinli kaynaklar, ara buluculuk faaliyetleri yürüten Mısır istihbaratının, ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini aktarmıştı.