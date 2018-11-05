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Mısır güvenlik heyeti Gazze'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:45 | Son Güncelleme

Mısır güvenlik heyeti temaslarının ardından Gazze'den ayrıldı

Filistin uzlaşısı ve İsrail'le ateşkes konularında Filistinli gruplarla temaslarda bulunmak amacıyla Gazze'ye gelen Mısır güvenlik heyeti, bölgeden ayrıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyet, günübirlik ziyaretin ardından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den ayrıldı.

Mısırlı heyetin, bugün öğle saatlerinde başlayan Gazze ziyareti sırasında başta Hamas ve İslami Cihad Hareketi olmak üzere Filistinli grupların yöneticileriyle bir araya geldiği, Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularını ele aldığı belirtildi.

Mısır güvenlik heyeti, bu ziyaretle son 3 hafta içinde altıncı kez Gazze'ye gelmiş oldu.

Heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında mekik dokuyor.

Filistinli kaynaklar, ara buluculuk faaliyetleri yürüten Mısır istihbaratının, ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini aktarmıştı.

İsrail ile Gazze sınırı yakınındaki eylemlerin durdurulması karşılığında Gazze ablukasının hafifletilmesinin, muhtemel anlaşma kapsamında olması öngörülüyor.

- Filistin'deki uzlaşı çabaları

Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıkların sonlandırılması için Mayıs 2011'de Mısır, Şubat 2012'de ise Katar ara buluculuğunda uzlaşı görüşmeleri yapılmasına rağmen üzerinde mutabakata varılan konular uygulanamadı.

İki grup daha sonra 23 Nisan 2014'te "uzlaşı hükümeti kurulması, başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması" konularını kapsayan bir uzlaşı anlaşması metnini imzaladı.

Gazze ile Batı Şeria arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak için 2 Haziran 2014'te Uzlaşı Hükümeti kuruldu. Ancak iki taraf arasındaki siyasi ayrılıklar nedeniyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getiremedi.

Bu bağlamda son olarak Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 12 Ekim 2017'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirmeyi amaçlayan "Uzlaşı Anlaşması" imzalandı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu anlaşmanın da uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Mısır heyeti uzlaşısı ve İsrail'le ateşkes konuları

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