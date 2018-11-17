Mısır güvenlik heyeti Gazze'den ayrıldı

Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularında Gazze'de Filistinli gruplarla temaslarda bulunan Mısır güvenlik heyeti bölgeden ayrıldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir kaynak, Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyetin, iki günlük ziyaretin ardından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den ayrıldığını belirtti.

Mısırlı heyetin Gazze ziyareti sırasında başta Hamas ve İslami Cihad Hareketi olmak üzere Filistinli grupların yöneticileriyle bir araya gelerek Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularını ele aldığı ifade edildi.

Tuğgeneral Abdulhalık dün akşam da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için düzenlediği anma programına katılmıştı.

Mısırlı heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.