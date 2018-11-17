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Mısır güvenlik heyeti Gazze'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

Filistinli grupların yöneticileriyle görüşen Mısır güvenlik heyeti iki günlük temaslarının ardından Gazze'den ayrıldı

Filistin uzlaşısı ve İsrail'le geniş kapsamlı ateşkes konularında Gazze'de Filistinli gruplarla temaslarda bulunan Mısır güvenlik heyeti bölgeden ayrıldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli bir kaynak, Mısır istihbarat teşkilatındaki Filistin dosyasından sorumlu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık başkanlığındaki heyetin, iki günlük ziyaretin ardından Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı kullanarak Gazze'den ayrıldığını belirtti.

Mısırlı heyetin Gazze ziyareti sırasında başta Hamas ve İslami Cihad Hareketi olmak üzere Filistinli grupların yöneticileriyle bir araya gelerek Filistin uzlaşısı ve İsrail ile ateşkes konularını ele aldığı ifade edildi.

Tuğgeneral Abdulhalık dün akşam da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın geçen hafta İsrail ile çatışmalarda şehit olan mensupları için düzenlediği anma programına katılmıştı.

Mısırlı heyet, Hamas ve Fetih yetkilileriyle ulusal uzlaşı, Filistinli gruplar ve İsrail hükümetiyle ise ateşkes konularında yürütülen görüşmeleri tamamlamak için Gazze Şeridi, Batı Şeria ve İsrail arasında bir süredir mekik dokuyor.

- Gazze'deki son gerginlik

Filistinli kaynaklar daha önce Mısır istihbaratının kapsamlı ateşkes görüşmelerinde somut bir ilerleme kaydettiğini belirtse de geçen pazar İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması bölgede gerilimi yeniden yükseltmişti.

İsrail askerlerinin Hamas'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit olmuş, 1 İsrail askeri öldürülmüştü.

Buna karşılık Filistinli direniş grupları İsrail'e roket saldırısı düzenlemiş, ardından İsrail ordusu Gazze'yi havadan vurmaya başlamıştı. İsrail'in son saldırılarında 7 Filistinli daha şehit olmuştu.

Filistinli gruplar bölgede artan gerilimin ardından salı günü Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurmuştu.

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