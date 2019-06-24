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"Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 02:31 | Son Güncelleme

"Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatı tehlikede"

İSTANBUL (AA) - Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) sözcüsü Talat Fehmi, Mısır hapishanelerindeki 60 bin tutuklunun hayatının tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Fehmi, yaptığı yazılı açıklamada, seçimle iş başına gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmesine gösterilen tepkilerin akabinde hapishanelerde geniş çaplı bir emniyet operasyonu başlatıldığını ifade etti.

Hapishanelerde "acımasız ihlaller" olduğunu vurgulayan Fehmi, 60 bin tutuklunun hayatını tehdit eden bir felaket yaşanabileceğini kaydetti.

Fehmi, Birleşmiş Milletler (BM) ile insan hakları örgütlerine, "yavaş yavaş öldürülen" 60 bin tutuklu için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Talat Fehmi ayrıca, Mursi'nin doğduğu köyün, gıyabi cenaze namazı kılınması nedeniyle baskın ve gözaltı furyasına maruz kaldığını bildirdi.

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı "Vadi en-Natrun hapishanesinden kaçış ve Hamas adına casusluk" davasının duruşması esnasında 17 Haziran’da hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ihvan Muhammed Mursi Talat Fehmi

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