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Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı

13.01.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra Mısır da geçen hafta varılan mutabakat sonrasında hava sahasını Salı günü Katar uçuşlarına açtığını açıkladı. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların da yakında başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra Mısır da geçen hafta varılan mutabakat sonrasında hava sahasını Salı günü Katar uçuşlarına açtığını açıkladı. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların da yakında başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört ülke, Haziran 2017'den beri Katar'a ambargo uyguluyordu. Ambargo, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine imzalanan mutabakatla sona ermişti.

Mısır'ın devlet yayın organı El Ahram gazetesine göre EgyptAir, 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren Doha ile Kahire arasında her gün bir uçuş başlatmayı planlıyor. Talebin artması halinde sayı artırılabilir. İskenderiye'den de Doha'ya haftada dört uçuş başlatılması planlanıyor.

Qatar Airways ise Kahire-Doha uçuşlarını 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlatmak için onaya başvurdu.

Bu uçuşların başlamasıyla birlikte sadece yolcu taşımacılığı değil; iki ülke arası ticaret de yapılabilecek.

BAE'den Türkiye'ye de 'normalleşme' mesajı

Körfez'deki krizde en başından bu yana Katar'ın yanında yer alan Türkiye'ye de, bu anlaşmayla birlikte Riyad ve Abu Dabi'den olumlu sinyaller gelmeye başladı.

Daha önce Türk ürünlerinin boykot edildiği Suudi Arabistan, henüz anlaşma imzalanmadan önce boykotu desteklemediği mesajını vermişti.

Katar ile normalleşme sağlandıktan birkaç gün sonra, 10 Ocak Pazar günü de BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş da "Karşılıklı egemenlik ilkelerine saygı duyularak Türkiye ile normalleşme sağlanabileceğini" açıkladı.

Sky News Arapça'ya verdiği röportajda Gargaş, "Türkiye'yle sınır anlaşmazlığı gibi herhangi bir sorunumuz yok. Eğer Türkiye, Müslüman Kardeşler'e verdiği desteği keserse Araplarla ilişkileri yeniden ivme kazanabilir" demişti.

Ambargoyu sona erdiren mutabakat 5 Ocak'ta El Ula'da imzalandı

Bu ülkeler, Katar'a ambargonun kalkması için de 2017'de Müslüman Kardeşler'e verilen desteğin sona erdirilmesini ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kaldırılmasını talep etmişti.

BAE, Kasım ayında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 14 ülke için yeni vize başvurularının askıya alındığını açıklamıştı.

Ancak Aralık ayında BAE ve Türkiye, Mart ayından bu yana askıda olan iki ülke arası tarifeli seferlerin yeniden başlayacağını duyurdu.

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