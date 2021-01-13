Mısır hava sahasını Katar uçuşlarına açtı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'den sonra Mısır da geçen hafta varılan mutabakat sonrasında hava sahasını Salı günü Katar uçuşlarına açtığını açıkladı. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşların da yakında başlayacağı belirtildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki dört ülke, Haziran 2017'den beri Katar'a ambargo uyguluyordu. Ambargo, 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesine imzalanan mutabakatla sona ermişti.

Mısır'ın devlet yayın organı El Ahram gazetesine göre EgyptAir, 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren Doha ile Kahire arasında her gün bir uçuş başlatmayı planlıyor. Talebin artması halinde sayı artırılabilir. İskenderiye'den de Doha'ya haftada dört uçuş başlatılması planlanıyor.

Qatar Airways ise Kahire-Doha uçuşlarını 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlatmak için onaya başvurdu.

Bu uçuşların başlamasıyla birlikte sadece yolcu taşımacılığı değil; iki ülke arası ticaret de yapılabilecek.