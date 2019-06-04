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Mısır havayolu şirketi Sudan'a 2 uçuşunu iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 20:43 | Son Güncelleme

Mısır havayolu şirketi Sudan'a 2 uçuşunu iptal etti

KAHİRE (AA) - Mısır havayolu şirketi EgyptAir, Sudan'ın başkenti Hartum'da güvenlik güçlerinin ordu karargahı önündeki protesto alanına müdahalesi sonrası yaşanan gerginlik nedeniyle bugün bu ülkeye yapılması planlanan 2 uçuşunu iptal etti.

Mısır'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi EgyptAir'den yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kahire Havalimanı'ndan Uluslararası Hartum Havalimanın'na bugün yapılması planlanan MS-853 ve MS-855 sefer sayılı uçuşların Sudan'daki olaylar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Sudan'daki gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Dün de EgyptAir ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketi Emirates, Sudan'daki olaylar nedeniyle bu ülkeye yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etmişti.

Sudan güvenlik güçleri, dün sabah başkentte gösterilerin odağındaki ordu karargahı önündeki göstericileri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmış, muhalif kaynaklara göre en az 35 kişi hayatını kaybetmişti

Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Ordunun ülke yönetimine el koymasının ardından sivil yönetime geçiş için eylem yapan protestocular, geçiş hükümetinin nasıl oluşması gerektiğine dair askeri yetkililerle müzakere yürütüyordu.

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