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Mısır, Hepatit C ile mücadelesini sürdürüyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Mısır’da 2018 yılının Ekim ayında Hepatit C ile mücadele ve çeşitli hastalıkların tedavisinde başlatılan kampanya kapsamında, 30 milyon kişi kontrolden geçirildi.Mısır’da Hepatit C virüsü ile mücadele için başlatılan dünyanın en büyük tıbbi kampanyası devam ediyor.

Mısır’da 2018 yılının Ekim ayında Hepatit C ile mücadele ve çeşitli hastalıkların tedavisinde başlatılan kampanya kapsamında, 30 milyon kişi kontrolden geçirildi.
Mısır’da Hepatit C virüsü ile mücadele için başlatılan dünyanın en büyük tıbbi kampanyası devam ediyor. Ülke genelinde başlatılan 3 aşamalı "100 Milyon Sağlık" kampanyası kapsamında, vatandaşların Hepatit C virüsünden temizlenmesi ve obezite, tansiyon, diyabet hastalarının tespit edilmesi amaçlanıyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin girişimleri ile 7 aylık kampanya 2018 yılının Ekim ayında başlarken, 2019 yılının Nisan ayında tamamlanması planlanıyor. İlk aşama, 2018 yılının Ekim ayı ile 2018 yılının Aralık ayı arasında İskenderiye, El Beheira, Matruh, Port-Said, Dimyat, Kaliobeya, Güney Sina, Feyyum ve Asyut’ta tamamlandı. Kampanyanın 2018 yılının Aralık ile Şubat ayını kapsayan ikinci aşaması ise Kuzey Sina, Kızıldeniz, Kahire, İsmailiye, Süveyş, Kafrü’ş-Şeyh, Minufiye, Beni Süveyf, Sevhac, El Uksur ve Asvan kentlerinde gerçekleştirildi. Mart ayında başlayan Nisan ayının sonunda tamamlanması planlanan kampanyanın son aşaması ise Yeni Vadi, Gize, Garbiya, Dekahliye, Şarkiye, El Minye ve Kina kentlerini kapsıyor.
Kentlerin farklı noktalarında sürdürülen tarama yöntemleri ile virüsün bulaştığı belirlenen 18 yaşından büyüklere ücretsiz tedavi uygulanacak. İki aşaması tamamlanan ve son aşaması devam eden kampanya kapsamında 30 milyon Mısırlı kontrolden geçirildi. İlk aşamada 13 milyon kişi kontrolden geçirilirken yüzde 4’ünde pozitif sonuçlar alındı. Mısır Sağlık Bakanı Doktor Hala Zayed, son aşamada ise 7 bölgede 1 milyon 614 bin kişinin kontrolden geçirildiğini ifade etti.
Kampanya için açılan siteye bilgilerini giren Mısırlılar, kendilerine gösterilen en yakın sağlık merkezine giderek gerekli taramadan geçebiliyor.

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