KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, başkent Kahire'de 20 kişinin ölümüne 47 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın terör eylemi olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Kahire'deki Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bomba yüklü bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu ters yönde ilerleyen aracın bomba yüklü olduğunun belirlendiği ve asıl hedefin başka bir stratejik bölgede bombalı terör eylemi gerçekleştirmek olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu aracın Menufiye kentinden çalındığına işaret edilen açıklamada, "eylemin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) bağlı Hasm Hareketi tarafından planlandığının tespit edildiği" ifade edildi.

- Sisi'den taziye mesajı

Öte yandan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi olayla ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanlığının resmi Facebook sayfasından yayımlanan mesajında Sisi, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa dileklerinde bulundu.

Olayın ardından Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan ilk açıklamada, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama meydana geldiği belirtilmiş ancak terör eyleminden bahsedilmemişti.

