Mısır ile Sudan arasında demir yolu hattı kurulacak

KAHİRE (AA) - Mısır ve Sudanlı yetkililer iki ülke arasında demir yolu hattı kurulması konusunda anlaştı.
Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, üç günden bu yana Sudan'ın başkenti Hartum'da temaslarda bulunan Mısır Genel Demir Yolları heyeti, Sudan Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile yeni demir yolu hattı konusunda anlaşmaya vardı.
Yeni hat Mısır'ın güneyinde yer alan Asvan şehrinden Sudan'ın kuzeyindeki Ebu Hamad kenti arasında inşa edilecek.
MENA'ya konuşan Mısır heyeti başkanı Muhammed Fuad Salit, tren yolunun Mısır ve Sudan arasında yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir dönemi başlatacağını söyledi.
Hattın 650 kilometre uzunluğunda olacağını ifade eden Salit, projenin üç yıl içinde bitirilmesinin planlandığını dile getirdi.
Söz konusu demir yolu önerisi 2010 yılında Arap ülkeleri ulaştırma bakanları toplantısında gündeme gelmiş, ancak Arap Baharı'nın başlaması gibi çeşitli nedenlerle projeye başlanamamıştı.
Maliyeti konusunda bilgi verilmeyen projeden Çad ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinin de faydalanacağı öngörülüyor.
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