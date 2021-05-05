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Mısır ile Türk heyeti arasındaki görüşme başladı

05.05.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.

Mısır ile Türk heyeti arasındaki görüşme başladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Mısır’ın başkenti Kahire’de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi.

8 YIL SONRA BİR İLK

Türkiye ile Mısır 8 yıl aradan sonra ilk kez resmi olarak görüşmelere başladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız yaptığı açıklamada, "Şimdi Mısır ile Türkiye arasında, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve Türk mevkidaşı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler Kahire’deki Dışişleri Bakanlığı binasında siyasi istişarelere başlıyor" ifadelerini kullandı.

2013'TEN SONRA DİPLOMATİK İLİŞKİLER AZALTILDI

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, iki ülke yetkilileri arasında 8 yıl sonra gerçekleştirilecek ilk temas, ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacak “istikşafi görüşmeler” olarak nitelendirilmişti.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, Mısır’da 2013’teki askeri darbenin ardından karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyordu. (İHA)


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Dışişleri Bakanlığı Türkiye

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