Mısır, Irak ve Ürdün liderleri üçlü zirvede bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır’ın başkenti Kahire’de üçlü zirve gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, zirvede, terörle mücadele ve stratejik ekonomik iş birliği başta olmak üzere yedi ayrı konunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin, toplantıda, farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek için öneri ve görüşlerini ifade ederek Arap ülkelerinin içinde bulunduğu hassas koşullar çerçevesinde stratejik ekonomik çıkarlara dayalı birlikteliği değerlendirdiği aktarıldı.

Zirvede ayrıca, ortak sanayi bölgesi kurulması, çevre, altyapı, inşaat sektörü ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gibi konuların konuşulduğu bildirilen açıklamada, Suriye, Libya ve Yemen krizleri başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği, 31 Mart’ta yapılacak Arap Birliği Tunus zirvesinin Arap ülkelerinin birlik ve yakınlaşmasına katkıda bulunmasının temenni edildiği kaydedildi.