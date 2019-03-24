HABER

Mısır, Irak ve Ürdün liderleri üçlü zirvede bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 19:42 | Son Güncelleme

Mısır, Irak ve Ürdün liderleri üçlü zirvede bir araya geldi

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır’ın başkenti Kahire’de üçlü zirve gerçekleştirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, zirvede, terörle mücadele ve stratejik ekonomik iş birliği başta olmak üzere yedi ayrı konunun ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, liderlerin, toplantıda, farklı alanlarda iş birliğini geliştirmek için öneri ve görüşlerini ifade ederek Arap ülkelerinin içinde bulunduğu hassas koşullar çerçevesinde stratejik ekonomik çıkarlara dayalı birlikteliği değerlendirdiği aktarıldı.

Zirvede ayrıca, ortak sanayi bölgesi kurulması, çevre, altyapı, inşaat sektörü ve ülkeler arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi gibi konuların konuşulduğu bildirilen açıklamada, Suriye, Libya ve Yemen krizleri başta olmak üzere bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği, 31 Mart’ta yapılacak Arap Birliği Tunus zirvesinin Arap ülkelerinin birlik ve yakınlaşmasına katkıda bulunmasının temenni edildiği kaydedildi.

- Düzenli üçlü zirve kararı

Açıklamada, üç liderin, üzerinde fikir birliğine varılan konuların koordinasyonu ve projelerin hayata geçirilebilmesi için atılan adımların takibi hedefiyle belirli aralıklarla bir araya gelmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

Dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’yi başkent Kahire’de kabul etmiş, akşam saatlerinde ise Mısır, Irak ve Ürdün dışişleri bakanları ve istihbarat şefleri ortak hazırlık toplantısı düzenlemişti.

- Basra-Akabe petrol boru hattı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 14 Ocak’ta Irak’ı ziyaret ederek Iraklı yetkililerle petrol ve enerji konularını içeren bir dizi görüşmelerde bulunmuştu.

Ürdün’de yayın yapan El-Gad Gazetesi, Bağdat ve Amman’ın Ürdün ve Irak arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan petrol boru hattı projesini geliştirmeyi planladığını yazmıştı. Gazete haberinde, Mısır yönetiminin söz konusu boru hattının Akabe Körfezi’nden Mısır’a kadar uzatılmasını istediğini belirtmişti.

Nisan 2013’te Irak ve Ürdün yönetimleri 18 milyar dolar tutarında bin 700 kilometre uzunluğunda "Musul-Akabe petrol boru hattı" inşa edilmesi konusunda protokol imzalamış ancak Irak’ta yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle projeye başlanamamıştı.

WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı WhatsApp'tan bomba özellik! Bugün ortaya çıktı
Keş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılarKeş Dağı'nda Yazıcıoğlu'nu andılar
Sancaktepe TEM'de İETT otobüsü servis minibüsüne çarptı: 4 yaralıSancaktepe TEM'de İETT otobüsü servis minibüsüne çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak mısır üçlü Ürdün Zirve

En Çok Okunan Haberler

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Tüm gözler burada! Alana böyle geldiler

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Fatih Terim ve istifa açıklaması

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burada çalışanların hepsi hükümlü

Burada çalışanların hepsi hükümlü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.