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Mısır, Irak ve Ürdün üçlü zirvesi hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 01:38 | Son Güncelleme

Mısır, Irak ve Ürdün üçlü zirvesi öncesinde üç ülkenin dışişleri ve istihbarat başkanları Mısır'ın başkenti Kahire'de ortak bir toplantı gerçekleştirdi

KAHİRE (AA) - Mısır, Irak ve Ürdün Dışişleri bakanları ve istihbarat başkanları Mısır’ın başkenti Kahire’de ortak bir toplantı geçekleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah arasında bugün yapılacak olan üçlü zirve öncesinde hazırlık toplantısı yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bölgesel konular ve ülkelerin milli güvenliğini tehdit eden meselelerde görüş alış verişinde bulunulduğu belirtilerek, zirvenin hedefinin "Ortak Arap iş birliği süreci" olduğu kaydedildi.

Toplantıya Mısır Dışişleri Bakanı Samih Sükri, Mısır İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safati, Ürdün İstihbarat Şefi Adnan el-Cindi, Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hakim ve Irak İstihbaratı Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin katıldığı bildirildi.

Üçlü zirvede bölgesel konuların yanı sıra Basra - Akabe petrol boru hattı ve Irak'ın yeniden imarının da aralarında olduğu bir dizi ekonomik konunun ele alınması bekleniyor.

- Basra-Akabe petrol boru hattı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 14 Ocak’ta Irak’ı ziyaret ederek Iraklı yetkililerle petrol ve enerji konularını içeren bir dizi görüşmelerde bulunmuştu.

Ürdün’de yayın yapan El-Gad Gazetesi, Bağdat ve Amman’ın Ürdün ve Irak arasında gerçekleştirilmesi kararlaştırılan petrol boru hattı projesini geliştirmeyi planladığını yazmıştı. Gazete haberinde, Mısır yönetiminin söz konusu boru hattının Akabe Körfezi’nden Mısır’a kadar uzatılmasını istediğini belirtmişti.

Nisan 2013’te Irak ve Ürdün yönetimleri 18 milyar dolar tutarında bin 700 km uzunluğunda "Musul-Akabe petrol boru hattı" inşa edilmesi konusunda protokol imzalamış, ancak Irak’ta yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle projeye başlanamamıştı.

Irak hükümeti Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, Katar ve Mısır yönetimleri ile ekonomik iş birliği ve Irak’ın yeniden imarı için görüşmeler yapmıştı. Irak'ın tekrar imarının 100 milyar dolar maliyeti olacağı öngörülüyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmedi, dün, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından Mısır’ın başkenti Kahire’deki İttihadiyye sarayında kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hazırlık ırak mısır Ürdün Zirve

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