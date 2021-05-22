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Mısır İsrail ve Filistin Arasında Arabuluculuk Görüşmelerini Sürdürüyor

22.05.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürerken Mısırlı diplomatlar, taraflar arasındaki gerginliğin yeniden tırmanmaması ve barışın uzun süreli olması için arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyorlar

Mısır İsrail ve Filistin Arasında Arabuluculuk Görüşmelerini Sürdürüyor

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürerken Mısırlı diplomatlar, taraflar arasındaki gerginliğin yeniden tırmanmaması ve barışın uzun süreli olması için arabuluculuk faaliyetlerine devam ediyorlar.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 11 günün ardından Cuma gecesi yerel saatle saat 2’de ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Bir Hamas yetkilisi Reuters Haber Ajansı’na verdiği bilgide, Mısır’ın Cuma günü İsrail’e bir heyet yollayarak ateşkesin devamı ve Gazze’deki Filistinlilere yardım konusunu görüşmeye başladıklarını söyledi. Heyetin temaslarına Cumartesi günü de devam edeceği belirtiliyopr.

Mısır’ın çabalarına ek olarak ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın da Çarşamve Perşembe günleri bölgeye giderek hem İsrail hem de Filistinli yetkilerle görüşeceği ifade ediliyor.

Filistinli yetkililer Gazze’de zarar gören altyapılar ve binaların yeniden inşası için milyonlarca dolara ihtiyaç olduğunu ifade ederken Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İsrail’in hava operasyonlarında 248 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Hamas’ın roket saldırılrı nedeniyle İsrail tarafında da 13 kişi öldü.

Uzmanlar, İsrail’in de operasyonlar nedeniyle ekonomik anlamda ciddi olarak sıkıntıya girdiğini hali hazırda COVID-19 salgını nedeniyle sarsılan ekonominin askeri operasyonlardan da etkilendiğini belirtiyorlar.

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