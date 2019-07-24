HABER

Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 01:05 | Son Güncelleme

Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki gösterdi

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasını kınadı ve yıkımları "barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayan bir adım" olarak nitelendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'teki mevcut statünün, bu konuda alınan Birlemiş Milletler kararlarına muhalif bir şekilde değiştirilmesinin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Bu tür adımların kapsayıcı ve adil barışın tesisi için sarf edilen çabaları baltalayacağına işaret edilen açıklamada, Mısır'ın, Filistin halkının meşru haklarını ve iki devletli çözüm temelinde barış sürecinin yeniden canlandırılmasını destekleyen tavrı vurgulandı.

İsrail güçleri önceki gün sabah erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

- İsrail Mahkemesi Filistinlilerin itirazını reddetti

Geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu yapıların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğu" iddiasıyla yıkılmalarına karar verilmiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar süre tanınmıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binaya ilişkin yıkım kararının durdurulması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurmuş ancak mahkeme pazar günü bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırıDiyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı
Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin israil mısır

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Diyarbakır'da zırhlı polis aracına saldırı

Bitlis'te feci kaza! 1 asker şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı

Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet Teşkilatında terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.