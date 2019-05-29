HABER

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hafter'le görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 04:05 | Son Güncelleme

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hafter'le görüştü

KAHİRE (AA) - Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle Libya'da Halife Hafter'le görüştü.

Mısır resmi haber ajansının (MENA) yayımladığı habere göre, İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Halife Hafter'le bir araya geldi.

Haberde Hafter'in Kamil'e Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdiği vurgulandı.

Önceden açıklanmayan sürpriz ve kısa ziyarete ilişkin başka bilgi verilmezken Kamil'in Mısır'a döndüğü belirtildi.

Halife Hafter, nisan başında Libya'nın başkenti Trablus'a başlattığı saldırının ardından ikinci kez olmak üzere ülkedeki yetkililerle görüşmek üzere 9 Mayıs'ta Mısır'a gelmişti.

Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyerek başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter, terörle mücadele ettiği gerekçesiyle Mısır yönetimi tarafından açıkça destekleniyor.

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!
Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Halife Hafter Libya mısır Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Şeyma Subaşı'dan sevgilisiyle 'aşk' paylaşımı

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Bakan Soylu'dan önemli mesajlar! '31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı'

Bakan Soylu'dan önemli mesajlar! '31 Mart'ta bir güç zehirlenmesiyle karşı karşıya kaldı'

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

MSB'den 'Pençe Operasyonu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da otomobile silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Seyir halindeki aracın önünü kestiler ve... Kan donduran olay!

Malatya'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Tabanca ve av tüfekleri...Yolda karşılaşan akrabaların kavgası kanlı bitti!

İzmir’de başlayan kan davasında 3 tutuklama

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

Alanya'da kardeş cinayeti

İki kardeşin tartışması kanlı bitti! Bir anda silahını çıkardı ve...

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İstanbul'da 69 yılın mayıs ayı sıcaklık rekoru kırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.