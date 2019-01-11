HABER

Mısır kaybolduğu ileri sürülen Alman vatandaşını sınır dışı etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 13:07 | Son Güncelleme

Mısır kaybolduğu ileri sürülen Alman vatandaşını sınır dışı etti

KAHİRE (AA) - Mısır makamları, kaybolduğu öne sürülen Mısır asıllı Alman vatandaşı Mahmud İzzet Abdulaziz'i (24) sınır dışı etti.

El-Ehram gazetesinin de aralarında bulunduğu yerel basında çıkan haberlere göre, Mısır, Alman makamlarının Kahire'de gözaltında tutulduğunu ileri sürdüğü Mısır asıllı Alman vatandaşı Abdulaziz'i sınır dışı etti.

Abdulaziz'in yasaların öngördüğü suçlardan birini işlemediği ve Mısır vatandaşlığından feragat ettiğinden dolayı vatandaşı olduğu Almanya'ya Alman Büyükelçiliği ile koordinasyon halinde sınır dışı edildiği aktarıldı.

Yerel kaynaklar ayrıca Mısır asıllı başka bir Alman vatandaşı olan ve ülkenin güneyindeki El-Uksur Havalimanı'nda geçen hafta gözaltına alınan 19 yaşındaki İsa İbrahim es-Sabbağ'ın da gereken işlemlerin tamamlanmasının ardından Almanya'ya sınır dışı edileceği bilgisini paylaştı.

Mısırlı yetkililer, söz konusu iki Alman vatandaşının Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere farklı bölgelerinde güvenlik güçlerine karşı silahlı terör eylemleri düzenleyen unsurlarla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltını alındıklarını belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Alman-Mısır olmak üzere çifte vatandaşlığı olan 2 kişinin farklı zamanlarda kayboldukları belirtilerek, "Her iki vakayı da çok ciddiye alıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

PARTNERÖnce çırılçıplak denize girdi sonra da...Önce çırılçıplak denize girdi sonra da...
Silivri'de deniz kahverengi oldu, balıkçı tekneleri zarar gördüSilivri'de deniz kahverengi oldu, balıkçı tekneleri zarar gördü
Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacakEdirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya

En Çok Okunan Haberler

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sana borcumuz varmış, onu da ödeyelim

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Süper Lig ekibinden çifte transfer!

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Şeyma'nın sevgilisi mi? Merak uyandıran yanıt

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na koruma ordusu! Resmen kuruldu

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

Binali Yıldırım istifa etmezse seçim iptal edilebilir iddiası!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Erdoğan'dan 'Palu Ailesi' talimatı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Edirne esnafı kayıtsız kalmadı! Bu haber içinizi ısıtacak

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Gizemli evin sırrı mahalleyi boş bıraktı

Uludağ'da belediye ekipleri bu kez sokak hayvanları için harekete geçti

Uludağ'da yürek yakan kare

İstanbul hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son dakika tahmini! Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

Bugün ve yarına dikkat: Çok büyük olacak

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Akar ve Güler Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve Yaşar Güler Suriye sınırında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.