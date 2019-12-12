Mısır Kilisesinin Noel tarihini değiştirme kararı tartışmalara neden oldu

KAHİRE (AA) - Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros'un, Noel ayininin ABD'deki Mısır kilisesinde 25 Aralık'ta da yapılmasına izin vermesi, ülke içinde tartışmalara neden oldu.

Bunun üzerine Papa Tavadros yazılı bir açıklama yaparak, ABD'de yaşayan bazı Mısırlı ailelerin Noel ayininin 25 Aralık'ta da yapılmasını istediğini, istisnai olarak oradaki Mısırlılara böyle bir ruhsat verildiğini belirtti.

Kilise Yüksek Kurulu tarafından onaylanan söz konusu kararla ilgili kamuoyunda farklı söylentilerin dolaştığını kaydeden Tavadros, "Bazıları Noel ayinini 25 Aralık'ta yapacağımızı zannediyor. Orucumuzu tutmaya devam edecek ve bayramı mutat olduğu üzere 7 Ocak’ta kutlayacağız. Söz konusu karar istisnaidir alternatif değil." ifadelerini kullandı.

Tavadros, her bölgenin kendine özgün şartları olduğuna işaret ederek, Mısır dışında yaşayan ikinci ve üçüncü nesillerin diğer milletlerle evlendiklerini ve yeni gereksinimlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Bazılarının konuyu Mısır kamuoyunda gündem haline getirdiğini ifade eden Mısırlı Ortodoksların lideri Tavadros, açıklamasında "Böyle bir konuyu sosyal medya ve medyada tartışmak akıllıca değildir." ifadelerine yer verdi.