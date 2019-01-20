Mısır, Kızıldeniz'de avlanmayı 7 ay yasakladı

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi, biyolojik çeşitliliği koruma ve balıklara üremek için fırsat tanıma amacıyla Kızıldeniz'de avlanmayı 7 ay yasakladı.

Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'e konuşan Mısır Balıkçılık Kurumu Başkanı Eymen Ammar, 7 ay boyunca (2019 Şubat-Eylül arası) Kızıldeniz’de avlanmanın yasaklandığını duyurdu.

Hedefin Kızıldeniz'deki biyolojik çeşitliği korumak ve üremeleri için balıklara daha fazla zaman tanımak olduğunu dile getiren Ammar, "Kararın ülkedeki balık fiyatlarına olumsuz etkisi olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz’den çıkan 60 bin ton balığın, Mısır'ın yıllık ihtiyacının yüzde 3’ünü karşıladığını belirten Ammar, yıllık balık ihtiyacının, 1,8 milyon ton olduğunu ve bu miktarın 300 bin tonunun ithal edildiğini söyledi.

