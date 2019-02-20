İSTANBUL (AA) - Mısır'da, darbe karşıtı 9 kişiye verilen idam kararı, Beşiktaş'ta bulunan Mısır Konsolosluğu önünde protesto edildi.

Mısır Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın organize ettiği protesto eylemine çok sayıda vatandaş katıldı. Protestocular Bebek'teki Mısır Konsolosluğu'nun yanında "Dünya bu zulme susacak mı?" pankartı açıp çeşitli sloganlar attı.

Burada açıklama yapan Mısır Gazeteciler Derneği Başkanı Dr. Hamza Zoubi, Mısır'da Sisi yönetimince en büyüğü 26 yaşında 9 kişinin haksız yere idam edilerek, çok büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Protesto gösterisine katılan İhvan sözcüsü Abbas Abbari de haksız yere yaşanan idamların durdurulmasını talep etti.

Açıklamanın ardından vatandaşlar, konsolosluğun önünde toplanarak, bir süre slogan attı.

Grup üyeleri, idam edilenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti. Eyleme, Türkiye'de yaşayan Mısır vatandaşları da destek verdi.

Protestocular açıklamanın ardından dağıldı.

