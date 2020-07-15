Mısır koronavirüs darbesi yiyen turizmini canlandırabilecek mi?

Dünyanın harikalarından Giza piramitleri bin yıldır ziyaretçileri büyülüyor.

Fakat koronavirüs salgını dolayısıyla alınan önlemler, Mısır'da milyonlarca insanın geçim kaynağını oluşturan turizm sektörünü büyük ölçüde devre dışı bıraktı ve 1 Temmuz'da zorunlu ateş ölçümü gibi sıkı önlemlerle yeniden ziyarete açılan Giza'da birkaç Mısırlı dışında kimseler görünmüyor.

Büyük Sfenks'in tek ziyaretçisi başına oturmuş güvercin.

25 yıldır burada deve gezileri yaptırarak hayatını kazanan Eşref Nasır "Herkes için çok zor oldu. Aylarca evde oturduk. Bir devenin günlük yiyecek ihtiyacı 100 Mısır lirası (6 dolar)" diyor.

Nasır, ailesini geçindirebilmek için develerinden ikisini satmak zorunda kalmış. Aynı işi yapan Hamdi Muhammed'in de durumu aynı. "Hem develeri hem çocuklarımı nasıl besleyebilirdim" diyor.

Durum salgın öncesinden çok farklı. Yıllar süren siyasi çalkantılar ve bir yolcu uçağına 2015 yılında yöneltilen bombalı saldırıdan sonra turizm gerçekten patlama yaşıyordu.

2019 yılında Mısır'a 13,6 milyon turist geldi ve bu yıl salgın olmasaydı bu sayının 15 milyonu aşacağı tahmin ediliyordu.