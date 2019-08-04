Mısır Kraliçesi II. Arsinoe'nin portresi, 2 bin 300 yıllık yüzük mühürde

Selma KUNAR/ANTALYA, (DHA)- ANTİK Mısır Kralı II. Ptolemaios'un eşi II. Arsinoe'nin günümüze kadar ulaşan en güzel ve ayrıntılı portresi, Patara Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında 2 bin 300 yıllık bir yüzük mühürde bulundu. II. Arsinoe'nin bugüne kadar bu denli detaylı bir portresinin bulunmadığı belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez uygulanan '12 Aylık Kazılar' projesinin ilk 20 kazısı arasına alınan Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde 2019 yılı arkeolojik kazıları 4 Nisan'dan bu yana Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık başkanlığında devam ediyor.

Likya Birliği'nin başkenti Patara'da 31 yıl önce başlayan arkeolojik kazılarda bu yıl Ankara TED, Gebze Teknik, Antalya Bilim, İstanbul Medipol, Bolu İzzet Baysal, Maltepe, Ankara Gazi, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Mimar Sinan, İstanbul, İzmir Demokrasi ve Akdeniz üniversitelerinin mimari restorasyon, mimarlık, restorasyon ve konservasyon bölümlerinden 38 öğrenci ve 50 işçi çalışıyor. Kazılarda ayrıca yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerden 51 öğretim üyesinden oluşan bilim heyeti de görev alıyor.