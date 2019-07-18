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Mısır kutsal topraklara ilk kez kadın vaizler gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 21:06 | Son Güncelleme

Mısır yönetimi kutsal topraklarda hacı adaylarına yardımcı olmaları için ilk kez vaizeler görevlendirdi

KAHİRE (AA) - Mısır yönetimi bu yıl ilk kez kutsal topraklarda Mısırlı hacı adaylarına yardım etmeleri için kadın vaizler görevlendirdi.

Mısır Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 erkek vaizin yanı sıra bu sene kutsal topraklarda görev yapmak üzere 9 vaize görevlendirilerek, Suudi Arabistan’a gönderildi.

Açıklamada, vaizelerin ilk kez Mısırlı hacı adaylarına vaaz ve irşat görevi için kutsal topraklara gönderildiğine dikkat çekildi.

Mısır hava yolu şirketi Egypt Air yönetimi, ilk hac kafilesini taşıyan yolcu uçağının kutsal topraklara gitmek üzere bugün havalandığını duyurdu.

Egypt Air yetkilileri, bu sene 70 bin hacı adayı için 350 sefer düzenleneceğini daha önce açıklamıştı.

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kadın Kutsal mısır Toprak Vaiz

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