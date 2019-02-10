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Mısır-Kuveyt ortak askeri tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:01 | Son Güncelleme

Mısır ve Kuveyt silahlı kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen ortak askeri tatbikat sona erdi

KAHİRE (AA) - Mısır ve Kuveyt silahlı kuvvetleri tarafından ocak sonunda başlatılan ortak askeri tatbikat bitti.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Resmi Sözcüsü Temir er-Rifai tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Ocak'ta Kuveyt topraklarında başlatılan Sabah-1 ve Yermuk- 4 isimli ortak askeri tatbikatlar sona erdi.

Açıklamada, tatbikatların son aşamasında stratejik önemi bulunan bir adaya senaryo gereği müdahale edilerek adanın düşman unsurlardan tamamen temizlendiği bildirildi.

Hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Sabah-1 ve Yermuk-4 tatbikatları kapsamında planlama, savaş yönetimi, savunma ve saldırı eğitimleri de verildi.

Tatbikatın sona ermesinin ardından yazılı açıklama yapan Kuveyt Genelkurmay Başkanı General Muhammed Halid el-Hadari, tatbikat kapsamında tecrübe aktarımı, savaş gücünün geliştirilmesi, mücadele anlayışı ve yeteneklerin birleştirilmesi gibi eğitimlere de ağırlık verildiğini kaydetti.

El-Hadari, Arap ülkelerinin karşı karşıya kaldıkları tehdit ve zorluklarla yüzleşme ve milli güvenlik felsefesi bakımından tatbikatın önemli olduğunu ifade etti.

Mısır ve Kuveyt ortaklığında 2010'da Yermuk-1, 2016'da Yermuk-2, 2017'de de Yermuk-3 tatbikatları yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
askeri Mısır-Kuveyt tatbikat

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