Mısır Libya Ateşkesinin Ayrıntılarını Açıkladı

Uluslararası toplum tarafından desteklenen başkent Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti’nden henüz girişimle ilgili yorum gelmedi. Ancak hükümete bağlı askerlerin sözcüsü, Trablus’un doğusundaki Sirte kentini geri almak için çatışmaların devam edeceğini söyledi. Hafter güçleri, Sirte’yi Ocak ayında ele geçirmişti.

El Sissi, ‘‘Ulusal kurumların birliği ve bütünlüğü de dahil krize barışçı çözümler bulunmazsa Libya’da istikrar olmayacaktır’’ dedi ve girişimin Libya için yeni bir başlangıç olacağını söyledi.

Abdülfettah El Sissi, Kahire’de düzenlediği basın toplantısında, girişimin Pazartesi’den itibaren uygulanmaya başlanacak bir ateşkesi de içerdiğini aktardı ve petrol zengini Libya’da seçimlere giden yolun önünün açılmasının planlandığını söyledi. Sissi, ülkedeki krize askeri çözüm aramaya devam etmeye karşı olduğunu bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sissi, komşu Libya’daki iç savaşı sona erdirmek için tek taraflı bir girişim açıkladı. Plan, geçen haftalarda büyük kayıplar yaşayan doğudaki güçlerin komutanı Halife Hafter tarafından kabul edilmişti.

Sözcü Muhammed Gnono, Trablus’a bağlı askeri güçlerin Mistara liman kentinin doğusundaki el Washka kasabasının kontrolunu ele geçirdiklerini belirtti ve ‘‘Bu savaşı biz başlatmadık, ancak ne zaman ve nerede sona ereceğine biz karar vereceğiz’’ dedi.

Konferansa doğudaki güçlerin komutanı Halife Hafter’in yanı sıra merkezi Tobruk’ta bulunan meclisin sözcüsü Aguila Salih ile ABD, Rusya, Fransa ve İtalya’dan temsilciler katıldı.

Trablus merkezli yönetim ile yönetime destek veren Türkiye ve Katar ise toplantıya katılmadı.

Türkiye Mısır’ın önerisini reddetmişti

Dışişleri Bakanı Bakanı Çavuşoğlu, daha önce Mısır’ın ateşkes önerisiyle ilgili, “Son zamanlarda Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin sahada elde ettiği zaferlerden sonra Hafter sahada kaybetmeye başlayınca ‘Ateşkes ilan edilsin’ diyorlar. Bu inandırıcı da değildir, samimi de değildir’’ demişti.

Çavuşoğlu, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, ‘‘Kahire’deki ateşkes çabası ölü doğmuştur. Bir ateşkes imzalanacaksa herkesin bir araya geldiği, Moskova gibi, Berlin gibi platformlarda hep birlikte yapılmalıydı. İki tarafın da kabul ettiği ateşkes kalıcı olur. Ama Hafter hiçbir zaman buna yaklaşmadı. Kahire’de Ulusal Mutabakat Hükümeti yok, diğer ülkeler yok. Hafter’i kurtarmaya yönelik ateşkes çağrısı bize samimi ve inandırıcı gelmiyor” demişti.