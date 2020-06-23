Mısır Libya'ya girer mi?

AFP ajansına konuşan analistler, Libya'da Türk ve Mısır ordularının karşı karşıya gelmesine ihtimal vermiyor. Kahire Üniversitesinden Siyasal Bilimler Profesörü Hasan Nafaa, Mısır'ın Libya'da doğrudan bir savaşa girmesini son derece düşük bir olasılık olarak gördüğünü belirterek Sisi'nin bu açıklamasıyla askerîden ziyade "Mısır müttefiklerinin yanındadır" şeklinde siyasi bir mesaj verdiğini belirtiyor.

Türkiye'nin askeri varlığıyla Libya'da dengeler değişirken Mısır'ın yaptığı "askeri müdahale" çıkışı "iki ülke cephede karşı karşıya gelir mi" sorusunu beraberinde getirdi.

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi, UMH birliklerinin Sirte'ye ya da Sirte'nin güneyindeki El Cufra hava üssüne girmesini "kırmızı çizgi" ilan ederek bunun, Mısır'ın batı sınırını koruma hedefi doğrultusunda doğrudan askeri müdahaleye yol açabileceği tehdidinde bulunmuştu.

Mısır, Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı savaşan Halife Hafter'in en büyük destekçisi. Türkiye'nin askeri desteğini artırması sonucunda UMH, Hafter'in elindeki çeşitli stratejik bölgeleri geri almış ve Hafter'in kontrolündeki Sirte'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Kriz Grubu'ndan Claudia Gazzini de aynı görüşte. Gazzini, "Ne Mısır ne de Arap müttefikleri UMH'yı Trablus'a geri püskürtebilecekleri illüzyonuna sahip. Daha çok savunma konumundalar" diyor. Gazzini, Sisi'nin sert çıkışıyla daha ziyade Türkiye'nin son dönemdeki ilerleyişinin bir tehdit oluşturduğu konusunda Amerikalıları alarma geçirmeyi hedeflediği görüşünde.

Mısır'ın sınır sorunu

Mısır'ın Libya ile çöllük bölgedeki uzun ve güvensiz sınırı Kahire için önemli bir endişe kaynağı. Mısırlı yetkililer ülkede düzenlenen saldırılardan Libya sınırından geçen militanları sorumlu tutuyor.

Düşünce kuruluşu Carnegie Endowment'tan kıdemli uzman Yezid Sayigh, Mısır hükümetinin UMH'ya güvenmediğini ve Türkiye'nin Libya'daki varlığını ciddi bir tehdit olarak gördüğünü belirterek Hafter'e verilen desteğin de "güvenli ve istikrarlı bir sınıra kavuşma umudundan" kaynaklandığını kaydetti.

Türkiye'nin desteklediği ve seçimle iş başına gelen Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Sisi tarafından 2013 yılında darbeyle görevden uzaklaştırılması sonrasında Ankara-Kahire hattında ipler gerilmişti.